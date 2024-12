Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-ASVEL 30-31, Eurolega basket in DIRETTA: francesi con un solo punto di vantaggio a metà secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39-36 Unlibero segnato da Maledon per il -3 Villeurbanne.39-35 Zach LeDay on fire: altro canestro, 11 punti e +4.37-35 Lauvergne accorcia per gli ospiti.37-33 ZAAAACH LEEEDAYYYY!! TRIPLAAAAAAAAAA34-33 2/2 anche per Fabien Causeur, che vale il sorpasso milanese.32-33 2/2 per Zach LeDay ai liberi per il -1.30-33 2/2 per Theo Maledon in lunetta.30-31 NIKOLA MIROTIC! -1, MA CHE GIOCATA DI CAUSEUR.28-31 2/2 per Ndiaye a cronometro fermo per ristabilire il +3.28-29 Contropiede finalizzato benissimo da Fabien Causeur: -1.26-29 2/2 per Neno Dimitrijevic in lunetta:rimane ad unpossesso pieno di s!24-29 Tripla di Jeoffrey Lauvergne: 11 punti per l’ex San Antonio Spurs, incontenibile!24-26 Sottomano di Nikola Mirotic: l’è a contatto, -2!22-26 Ancora Lauvergne, che è in stato di grazia: sei punti in fila e +4.