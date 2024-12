Liberoquotidiano.it - "Le elezioni sono annullate": terremoto-Romania, il verdetto fa esplodere il caos

La Corte Costituzionale dellaha deciso all'unanimità di annullare lepresidenziali. Lo si legge in una nota della Corte. L'intero processo elettorale per l'elezione del presidente rumeno dovrà essere ripetuto, con il governo incaricato di stabilire una nuova data. L'organo posto al vertice del potere giudiziario del Paese ha quindi cancellato il ballottaggio in programma domenica tra l'esponente dell'estrema destra e filo-russo, Calin Georgescu, che a sorpresa ha vinto il primo turno delleil 24 novembre, ed Elena Lasconi, sindaca del piccolo centro abitato di Campulung, allineata su posizioni pro Nato e pro Ue. La Corte Suprema, si legge in un comunicato, "annulla l'intero processo di elezione del presidente romeno" per "garantire la validità e la legalità" del voto e chiede che "l'intero processo elettorale" riprenda dall'inizio.