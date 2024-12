.com - Joan Thiele pubblica il nuovo singolo Veleno

torna con nuova musica, prima del debutto sul palco dell’Ariston dove sarà in gara tra i big al Festival di Sanremo 2025, fuori il branotorna con nuova musica, prima del debutto sul palco dell’Ariston dove sarà in gara tra i big al Festival di Sanremo 2025. Da venerdì 6 dicembre, è disponibile su tutte le piattaforme digitali(Sony Music/Numero Uno), ilbrano che anticipa il suo prossimo progetto discografico che uscirà in primavera.La canzone è scritta dae prodotta da Callum O’Connor. Qui c’è tutto l’istinto e la personalità artistica della cantautrice e musicista. Un sound ispirato alle grandi colonne sonore italiane, ma interpretate in chiave moderna. È la rabbia l’emozione che viene raccontata in questa traccia. Rabbia come fame, motore scatenante di una società performante alla ricerca di un mondo perfetto.