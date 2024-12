Tpi.it - Il Laboratorio di Valutazione DEAS accreditato presso l’Agenzia per la cybersicurezza Nazionale

Ildi Prova (LAP) della societàDifesa ed Analisi Sistemi S.p.A. lo scorso novembre ha completato la procedura di accreditamentoper la(ACN). Un accreditamento importante che conferma il livello di eccellenza raggiunto dalla struttura e consolida il ruolo dicome player di riferimento nel settore della sicurezza, al fianco delle istituzioni italiane e della Difesa.Il LAP, denominato “di”, ora – in seguito all’accreditamentol’ACN – potrà svolgere attività di scrutinio tecnologico per conto del Centro die Certificazionee dei Centri diDifesa e Interno in base alla normativa vigente. Nello specifico ilpotrà eseguire, su attivazione del CVCN, test di sicurezza su specifiche categorie di beni e sistemi nell’area “Software e Network” , che rientrano nel Perimetro di SicurezzaCibernetica, con l’obiettivo di valutare, prima che i sistemi stessi siano messi in produzione, la corretta implementazione delle funzioni di sicurezza e una resistenza alle intrusioni adeguata al contesto d’impiego e ai relativi profili di rischio.