Ilgiorno.it - Il futuro del Corvetto? “Ripartiamo dalle donne, la zona è nelle loro mani”. Ecco WeWorld, luogo di accoglienza fra servizi gratuiti, corsi e socialità

Milano, 6 dicembre 2024 – “Spalanchiamo le porte di unaccogliente, arredato come una casa, dove lee ibambini trovano ascolto e sostegno.deve ripartire da qui: dando valore allee soprattutto rendendole consapevoli delvalore”. Lo dice Sabrina Vincenti, coordinatrice degli Spazi Donna della fondazione, organizzazione non governativa attiva in diversi Paesi e in più città d’Italia. A Milano, ale al Giambellino. Da tre anni, lo spazio di via Arcivescovo Romilli 4 accoglie ledel quartiere offrendogratuitamente perdi supporto, formazione ed “empowerment”, che mira a incrementare la stima di sé. “Migliorare le condizioni sociali femminili significa aumentare il benessere in ambito famigliare e di conseguenza per tutto il quartiere”, aggiunge Vincenti.