Donnaup.it - Il Frutto eccelso per abbassare i picchi glicemici e per abbassa anche il colesterolo!

Leggi su Donnaup.it

Fico d’India:il picco glicemico eil!Fico d’India: in virtù delle proprietà antiossidanti e disintossicanti questopuò dare una mano a combattere i radicali liberi, che causano l’invecchiamento cellulare e le malattie, e a ridurre e smaltire più efficacemente le tossine.Tra i suoi componenti nutrizionali si possono ricordare il calcio e il potassio; inoltre è ricco di fibre e vitamine (A, B, B2, B6, C e K). Si ritiene che sia proprio grazie alle vitamine che il fico d’India può contribuire all’efficienza del sistema immunitario.Fico d’India:il picco glicemico eil!Il fico d’indiala glicemia, lo dice uno studioCondotto in Messico su 36 soggetti con diabete di tipo 2 lo studio ha visto i ricercatori fornire ai pazienti una porzione di fico d’India dopo un pasto abbondante e ad alto tenore di zuccheri.