Movieplayer.it - Grande Fratello, Tommaso si vendica con confessioni hot su Mariavittoria, lei reagisce: “mi fai paura”

Leggi su Movieplayer.it

La fine della relazione tra l'idraulico senese esta coinvolgendo anche gli altri coinquilini della casa. Alle coppie si formano e si disfano in poche ore. Dopo l'allontanamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ancheFranchi eMinghetti si sono detti addio, in seguito al fatto che la dottoressa ha iniziato a provare una simpatia per Alfonso D'Apice. Subito dopo, l'idraulico senese ha raccontato particolari piccanti del suo rapporto con la ragazza.: relazioni in frantumi I giorni trascorsi nel tugurio delhanno provocato un vero terremoto emotivo per alcuni protagonisti del reality show. Terminato l'isolamento forzato, le due coppie si sono separate, creando nuove dinamiche per .