Fuerteventura isola dal fascino autentico

è uno “state of mind”, un richiamo al relax, non è un caso se viene soprannominata “l’lenta”. L’adrenalina da tavola da surf le appartiene, ma convive con il quieto vivere dei villaggi bianchissimi e le calette tranquille di sabbia dorata, lagune di acqua cristallina tra scogliere naturali al riparo dai venti. Il vociare allegro della vita da spiaggia accompagna i silenzi tra le dune del deserto, memorie sahariane a nord-est dell’, e quelli notturni a guardare le stelle:è tra le tre Riserve Starlight delle Canarie. La seconda per grandezza dell’arcipelago è una meta perfetta per sportivi e famiglie, avventurieri e instancabili cercatori di relax. Una fuga a poche ore di volo dall’Italia dove le temperature sono gradevoli tutto l’anno, ideali per un inverno al caldo, e per chiunque desideri una vacanza nella natura incontaminata e nelle tradizioni autentiche, a cominciare dalla buona tavola, basti pensare al Majorero diDOP, il primo formaggio di capra in Spagna a ottenere la Denominazione di Origine Protetta.