Fornacette, un dono all'associazione benefica "La forza di Cecilia"

, 6 dicembre 2024 - Un omaggio all'"Ladi" da parte della titolare del negozio Poesie diin via della Botte. La consegna è avvenuta sabato 30 novembre a riconoscimento delle attività che l'svolge a favore della senologia pisana in ricordo della figlia del presidente Giancarlo Ricchi,, prematuramente scomparsa a causa del tumore al seno triplo negativo. Il presidente e Daniela De Ranieri, una socia fondatrice, hanno ripercorso la nascita e gli eventi dell', che a marzo è riuscita a donare 15.000 euro al reparto di senologia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa per rafre il servizio di accompagnamento psiconcologico per pazienti e familiari. L'occasione è diventata momento di informazione sull'importanza della prevenzione e della riabilitazione psicofisica anche attraverso sport come la scherma riabilitativa.