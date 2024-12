Liberoquotidiano.it - Enel investirà 43 miliardi. Strategico il sistema Italia

«Le azioni manageriali dell'ultimo anno ci hanno consentito di raggiungere tutti gli obiettivi che avevamo comunicato al mercato. Possiamo aprire un nuovo capitolo di crescita, che creerà ulteriore valore per gli azionisti e tutti i nostri stakeholder». L'amministratore delegato di, Flavio Cattaneo, è stato molto chiaro lo scorso 18 novembre durante la presentazione del nuovo pianodel Gruppo nel descrivere la visione per i prossimi anni della multinazionalena. Dopo aver completato un chirurgico piano di dismissioni, il Grupposi è rifocalizzato sui core business e su degli investimenti a più elevata redditività, migliorando così sia la produttività, sia la struttura del capitale. La riduzione dell'indebitamento e l'ottimo equilibrio economico-finanziario creano ora le condizioni per una crescita di lungo periodo, sostenibile e più profittevole.