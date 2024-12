Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Lazio-Napoli. Conte: "Non abbiamo giocato per perdere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 6 dicembre 2024 - A proseguire il proprio cammino inè la, che all'Olimpico batte ilgrazie a una tripletta di Noslin e, per i quarti di finale, si regala una tra Inter e Udinese: il tutto nonostante il rigore sbagliato da Zaccagni e il momentaneo pareggio di Simeone che aveva illuso gli ospiti. Le dichiarazioni diGuardando le formazioni, in molti hanno pensato a una resa anticipata da parte degli azzurri, schierati totalmente secondo un turnover fittissimo: Antonioci tiene a difendere le sue scelte, più o meno pesate. "Nonper. Così scivola via un'altra opportunità di far giocare chi finora è sceso meno in campo. Sono state fatte delle scelte ponderate perché davantiuna stagione lunghissima: non possiamo che sperare che nessuno si faccia male.