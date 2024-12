Rompipallone.it - Colpo Juventus, arriva il vice-Vlahovic: Giuntoli in pressing sull’attaccante rivelazione della Premier

Ultimo aggiornamento 6 Dicembre 2024 13:31 di redazioneLa stagionecontinua tra i mille impegni, gli infortuni e la necessità di intervenire sul mercato. Spunta un nome nuovo per l’attacco.Lasi prepara per la sfida casalinga di domani contro il Bologna. Thiago Motta affronterà quindi la sua ex squadra in un momento importantestagione. I bianconeri infatti sono ancora in corsa su tutti i fronti ma, complici anche un po’ di infortuni di troppo, la squadra non sta rendendo quanto ci si sarebbe aspettato.Troppi punti gettati al vento, sia in campionato che in Champions League, e questo inevitabilmente non concede più ulteriori errori, o quasi, ae compagni.Proprio il serbo resta, come sempre, uno dei giocatori più discussirosa. I gol in termini di numeri assoluti non mancano, ma le occasioni sbagliate sono tante e la partecipazione alla manovra poco costante.