Giornalettismo.com - Canta che ti passa: la Rai rischia davvero di perdere Sanremo?

Leggi su Giornalettismo.com

Quando una cosa popolarissima come il Festival diincontra una cosa complicatissima come una sentenza del TAR, ecco che possono sorgere dei mostri divulgativi e disinformativi. Per questo motivo, un’analisi massmediologica si rende necessario per comprendere a fondo le motivazioni che hanno spinto il Tar della Liguria ad annullare la bozza di convenzione del comune dicon RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A e con RAI Pubblicità per l’organizzazione dei prossimi Festival di(fatta eccezione per quello del 2025). E soprattutto per rispondere alla domanda: la Raidi? Partiamo, dunque, da alcuni punti fermi della questione Rai-. LEGGI ANCHE > Il problema di una Rai che non riesce a fare correttamente i collaudi per commesse legate allo streaming Rai-, le conseguenze della sentenza del Tar della Liguria Il ricorso era stato presentato da JE – Just Entertainment, che parte come etichetta discografica e si configura – nel corso del tempo – come una società che opera a 360° nel settore dell’intrattenimento.