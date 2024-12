Napolipiu.com - CALCIOMERCATO – Napoli, assalto a Gyokeres: pronta offerta da 80 milioni

Il club di De Laurentiis punta forte sull’attaccante dello Sporting Lisbona per la prossima stagione. Pronto un ricco quinquennale per il giocatore. Ilsi prepara a un’estate di grandi investimenti. Dopo aver sostenuto il mercato richiesto da Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato il prossimo grande obiettivo per l’attacco azzurro.IlsuSecondo quanto rivelato dal giornalista di 7Gold e Tribuna.com, Armando Areniello, il club partenopeo starebbe pianificando un’importante per Viktor. “Ilsta covando il sogno! È lui il primo nome per rinforzare l’attacco nella prossima stagione”, ha scritto il cronista sui social. “Gli azzurri sono pronti ad offrire allo Sporting Lisbona 80di euro più bonus, avvicinandosi al valore della clausola da 100”.