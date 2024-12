361magazine.com - Belve, Mammucari abbandona le registrazioni: cosa si farà con la messa in onda?

Il conduttore avrebbe lasciato lo studio infastiditoCaos in studio a, temuto programma di Rai Due, inogni martedì sera in prima serata e condotto da Francesca Fagnani.Stando alle indiscrezioni delle ultime ore e a quanto riporta Davide Maggio, ci sarebbero stati dei problemi durante l’intervista a Teo.Sul sito si legge: “Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore -visibilmente irritato- ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico”.Leggi anche: Fedez e le nuove rime: ne ha per tutti da Ferragni a Myrta MerlinoSecondo Adn Kronos: “Il conduttore si sarebbe indispettito, in un primo momento, perché Fagnani – come di consueto con i suoi ospiti – si è rivolta a lui dandogli del ‘lei’. Un gesto chenon avrebbe gradito e avrebbe ridicolizzato.