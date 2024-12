Puntomagazine.it - Volla e Afragola: ruba 2650 litri di carburante e fugge, denunciato

Leggi su Puntomagazine.it

. L’uomo era riuscito nel maxi rifornimento perché aveva usato delle carte di credito clonateAlla guida di un furgoncino, questa notte si è fermato in un distributore di carburanti adma non esattamente per fare il pieno.Si tratta di un 32enne di quarto, già noto alle forze dell’ordine, ha riempito ben tre taniche di: 2.650, pari a circa 4.200 euro. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.tLe manovre devono però aver insospettito il titolare della stazione di servizio, che lo ha interrotto e messo in fuga.Il 32enne ha tentato di evitare le conseguenze del suo gesto, ma i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco – avvertiti dal titolare del distributore di– hanno bloccato l’uomo mentre fuggiva lungo via Leopardi a