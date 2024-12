Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo supercomputer al Tecnopolo di Bologna: ecco cosa farà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 dicembre 2024 – Unè in arrivo aldi. Il consorzio italiano Innovate si è aggiudicato la gara per la realizzazione del primo supercalcolatore industry-grade promosso dall'impresa comune EuroHPC (EuroHPC JU). Dopo l'installazione dicome Leonardo, come HPC6 di Eni, o come Pitagora, che hanno portato l'Italia al terzo posto al mondo per potenza complessiva di calcolo, il progetto Innovate rafforzerà ulteriormente il ruolo del Paese nell'ambito del supercalcolo. Loin maniera inedita, perché, per la prima volta, EuroHPC ha promosso un'azione (cofinanziata al 35%) rivolta a consorzi di partner privati per arricchire l'infrastruttura europea con un sistema di supercalcolo all'avanguardia, dedicato e disegnato per l'industria con gli opportuni standard di accesso, operatività e sicurezza.