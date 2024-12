Lanazione.it - Un dicembre ricco di attività al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

, 52024 – Un mese didialdeldi. Le ultime settimane dell’anno sono scandite da una serie di iniziative di promozione e formazione che, rivolte a ogni fascia d’età, interesseranno tutte le diverse discipline ospitate dalle vasche della struttura cittadina: dalalsincronizzato, dal fitness in acqua al triathlon. La volontà della Chimera, infatti, è di sfruttare il periodo delle festività per stimolare ulteriori occasioni di allenamento, socializzazione e divertimento, favorendo anche l’acquisizione di nuove capacità acquatiche. La prima data sul calendario è domenica 15con il “Triathlon & Master Day” per un’intera giornata tecnica- didattica-ricreativa che, dalle 9.00 alle 16.00, è rivolta ad atleti o aspiranti atleti di triathlon, a nuotatori del settore per adulti Master o ad allievi della scuolaintenzionati ad affacciarsi allo stesso settore Master.