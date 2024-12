Liberoquotidiano.it - "Ti vengo addosso di proposito, ti sbatto la testa al muro": accuse choc contro Max Verstappen

Leggi su Liberoquotidiano.it

La battaglia tra Maxe George Russell, deflagrata nel corso dell'ultima gara in Qatar, prosegue anche fuori pista. "Max ha detto che avrebbe voluto sbattere la miail." Così il pilota della Mercedes riaccende il botta e risposta con il campione del mondo della Red Bull, fresco della vittoria dell'ultimo titolo iridato. La tensione tra i due piloti, esplosa in Qatar a seguito della penalizzazione inflitta aper aver ostacolato Russell durante il Q3, si è ulteriormente inasprita. In quell'occasione, l'olandese aveva reagito duramente, dichiarando: "Non ho mai visto nessuno cercare di far penalizzare un altro in modo così evidente, ho perso tutto il rispetto per lui." Russell, però, non ha lasciato cadere la questione, rispondendo durante l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.