SERENA AUTIERI SI RIPRENDE RAI1 | SERENISSIMA FICTION E IL CIRCO DI MONTECARLO

si. La brava e bella attrice, conduttrice e cantante si farà letteralmente in tre per la rete ammiraglia della Tv di Stato. Ecco i dettagli.Si parte daldiche a Natale lascerà la storica collocazione di Rai3 e verrà promosso su. L’evento annuale delle feste di Natale e Capodanno del Principato di Monaco (27 dicembre e 2 gennaio) sarà condotto da.Poi toccherà a, un nuovo format cucito su misura per la. Andrà in onda nella seconda serata del sabato dal 22 febbraio al 22 marzo, in coda agli show Ora o mai più, L’Eredità Speciale e il nuovo talent di Conti Come prima più di prima.Terzo impegno sarà il ritorno allesarà infatti nel cast di una nuova serie familiare prodotta da Luca Barbareschi che arricchirà il palinsesto di