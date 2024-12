Roma ritrovati i due cuccioli scomparsi da Muratella

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024- É di questa mattina il ritrovamento da parte di una pattuglia della Polizia Locale diCapitale dei due, prelevati furtivamente dal canile dellaalcuni giorni fa.Gli agenti del VI Gruppo Torri, durante i consueti servizi di controllo nell’area circostante del campo nomadi di via di Salone, dopo aver avvistato i cagnolini, hanno richiesto l’intervento del veterinario di zona per le verifiche del caso.Al termine degli accertamenti sul loro stato di salute, eseguita lettura del microchip, è emersa la denuncia di furto dei due, di 2 e 6 mesi, presentata alcuni giorni fa dal responsabile sanitario del canile della. Gli animali sono stati affidati così nuovamente al canile per permetterne l’affido.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.