Anteprima24.it - Registi e attori: i 5 personaggi più importanti del Cinema napoletano

Tempo di lettura: 4 minutiLa città di Napoli ha regalato tantissimo al patrimonio artistico nazionale, perché nella metropoli partenopea sono nate e cresciute alcune delle personalità più note eddella storia deldel nostro Paese. Queste ultime, nel corso del tempo, hanno dato vita ad alcune perle memorabili che in tanti hanno visto e rivisto e che anche oggi, a distanza di anni, continuano a scrivere paginedella storia di questo settore. Nelle prossime righe andremo a menzionarne qualcuno, proprio per farli scoprire a chi non li conosce o a chi ne ha sentito parlare senza aver mai approfondito più di tanto. Totò Antonio De Curtis, per tutti Totò è senza ombra di dubbio l’attorepiù famoso al mondo, grazie al suo stile unico e alla sua inimitabile espressività facciale: durante la sua fortunata carriera De Curtis ha dato vita a delle opere che oltre ad essere estremamente divertenti risultano essere anche degli spunti di riflessione molto profondi ed interessanti, che conducono lo spettatore verso una riflessione in merito alle condizioni sociali dell’uomo.