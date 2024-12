Lanazione.it - Podismo, l’impegno della staffetta solidale

Firenze, 5 dicembre 2024 – Un caloroso ringraziamento da parte di Regalami un sorriso va alle sei squadre di staffettisti che, con cuore e impegno, hanno contribuito al successoorganizzata nell’ambitoMaratona di Firenze. Questo evento, reso speciale dalla partecipazione di atleti e appassionati di corsa, si è trasformato in una straordinaria celebrazione dello sport esolidarietà, in perfetto spirito con la missione di Regalami un Sorriso Ets. Ogni frazionista ha portato con sé non solo la passione per la corsa, ma anche il desiderio di sostenere un progetto benefico che trasforma le energie dello sport in aiuti concreti. Grazie alla loro partecipazione, è stato possibile garantire un significativo ritorno economico, che sarà interamente devoluto per sostenere le attività e gli obiettivi del sodalizio.