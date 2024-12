Nuoto Settecolli 2025 | la 61esima edizione si terrà dal 26 al 28 giugno

Leggi su Sportface.it

Ladel TrofeoIP/Internazionali disi svolgerà allo Stadio deldi Roma da giovedì 26 a sabato 28. Lo spostamento è reso necessario dall’ulteriore modifica apportata dalla World Aquatics alla data di scadenza del periodo utile per il conseguimento dei tempi limite per il campionato mondiale di Singapore, fissata per il 29. Per fronteggiare l’incremento dei prezzi delle strutture alberghiere conseguente all’imponente afflusso di fedeli previsto a Roma in occasione del Giubileo, il consiglio federale provvederà ad approvare un contributo straordinario di 100 euro per giornata di gara riservato a tutti gli atleti italiani tesserati per società con sede diversa da Roma, a condizione con non alloggino abitualmente nella capitale e che siano effettivamente in gara durante l’evento.