Inter-news.it - Mondiale per Club, le avversarie dell’Inter: Urawa Red Diamonds da record

Inter nel gruppo E delpercon River Plate, C.F. Monterrey eRed(vedi tabellone completo). Qui la presentazione delgiapponese, campione della Champions League asiatica nel 2022 e detentore deldi trofei continentali vinti per quanto riguarda le squadre giapponesiPER, LE: GLIREDNel gruppo E delper, fra le, troviamo anche gliRed. I giapponesi hanno staccato il pass per la competizione grazie alla vittoria della Champions League asiatica nel 2022, in finale contro l’Al-Hilal. La terza nella storia, decretando di fatto ildi vittorie del trofeo per il campionato giapponese. Le altre due, per la squadra allenata ora dal polacco Maciej Skorza, sono arrivate nel 2007 e nel 2017.