Mondiale per club 2025 oggi il sorteggio dei gironi | dove vederlo in tv

Ilpersi appresta a compiere il suo primo passo ufficiale con ildeidelle squadre che riguarda anche le italiane Juventus e Inter, inserite in seconda fascia. L’appuntamento in quel di Miami è fissato peralle 19 (ora italiana) e la cerimonia sarà trasmessa in diretta e gratis sulla piattaforma di streaming Dazn che ha acquistato anche i diritti per le 63 partite dell’evento che si svolgerà negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio prossimi. La diretta delsarà trasmessa in esclusiva sul canale FIFA+ che è disponibile solo per le Smart TV. Basterà collegarsi con i propri dispositivi all’app in questione, oppure sfruttare i canali a supporto. Per quanto riguarda lo streaming invece basterà sintonizzarsi sul sito Fifa.com e aprire la finestra sulla TV ufficiale della Federazione internazionale.