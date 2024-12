Formiche.net - Maxi campagna hacker cinese. Telco Usa nel mirino di Salt Typhoon

Almeno otto compagnie di telecomunicazioni americane sono state attaccate dacinesi nel tentativo di spiare le principali figure politiche degli Stati Uniti nell’ambito di una, denominata, che ha colpito decine di Paesi in tutto il mondo. Lo ha detto Anne Neuberger, vice consigliera per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, con deleghe alla cybersecurity e alle tecnologie emergenti.Le sue parole suonano come la conferma del governo a quanto dichiarato nei giorni scorsi da Mark Warner, democratico che presiede la commissione Intelligence del Senato degli Stati Uniti, secondo cui si tratta della “peggiore violazione telematica nella storia della nostra nazione”: “Al momento, nessuna delle compagnie è riuscita a cacciare completamente glidalle loro reti”, ha spiegato la funzionaria.