Lapresse.it - Manovra: Istat, effetto positivo sul Pil per triennio 2025-27

Leggi su Lapresse.it

Milano, 5 dic. (LaPresse) – L’attuazione del complesso degli interventi dellasul Prodotto interno lordo italiano “essendo in larga misura indirizzati al sostegno del reddito disponibile di lavoratori, famiglie e redditi bassi, avrebbe unsoprattutto sui consumi ed eserciterebbe spinte sui prezzi interni, con un aumento delle importazioni e un impatto negativo sul volume dei consumi pubblici, nel modello esogeni in termini nominali”. Lo stima l’nella nota sulle prospettive per l’economia italiana nel 2024-, osservando che “gli investimenti privati reagirebbero solo limitatamente e con ritardo all’aumento della domanda e alla riduzione dei tassi reali di interesse”. L’istituto aggiunge che “l’finale degli interventi simulati sulla crescita del Pil risultanell’intero: di poco inferiore a 2 decimi di punto nele nel 2026, e di poco superiore ai due decimi nel 2027”.