Lopetegui riceverà la partita dei Wolves per salvare il lavoro come allenatore del West Ham

2024-12-05 18:59:30 Breaking news:Julenrimarrà alla guida delHam United per il critico scontro di Premier League contro ilunedì.Ciò avviene nonostante il crescente controllo sulla sua posizione di manager.Le speculazioni sul futuro disi sono intensificate dopo la sconfitta per 3-1 contro il Leicester City martedì, che ha segnato la seconda sconfitta consecutiva delHam dopo la precedente sconfitta interna contro l’Arsenal.Diverse fonti, però, hanno confermato che il consiglio direttivo del club ha deciso di mantenere l’spagnolo, almeno per il momento.Rapporti precedenti suggerivano che una decisione riguardante l’immediato futuro disarebbe stata presa prima del fine settimana.Sebbene i dirigenti del club riconoscano che i recenti risultati hanno smorzato l’ottimismo suscitato dall’impressionante vittoria per 1-0 degli Hammers in casa del Newcastle a fine novembre, hanno scelto di dare aun’altra opportunità per stabilizzare la nave.