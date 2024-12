Giornalettismo.com - La “tassa sull’ADSL” è un favore a Elon Musk?

Due indizi possono fare una prova? Il fatto che nei mesi scorsisi sia proposto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy come soluzione per la copertura delle cosiddette “aree grigie” per l’avanzamento del piano “Italia 1 gigabit” previsto dal PNRR è il primo. Il fatto che il governo stesso – attraverso un emendamento alla Legge di Bilancio 2025 presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Fabio Carmine Raimondo – sembra avere intenzione di accelerare la dismissione delle connessioni in rame (che raggiungono parte delle zone non ancora coperte dalla fibra) è il secondo. Insomma, a pensar male si potrebbe quasi certificare il sillogismo che collega quella che – a tutti gli effetti – è una “su ADSL” a carico (di riflesso) dei cittadini al tentativo di tirare la volata all’arrivo in pianta stabile di Starlink in Italia.