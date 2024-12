Ilrestodelcarlino.it - La rosa per lo Sferisterio. Da Crescenzi a Descotes, ecco i cinque nomi in ballo

Nel fine settimana il cda dell’Associazionescioglierà il mistero sul nuovo direttore artistico che sottoscriverà un contratto triennale da 70mila euro a stagione più Iva. Ieri sono state fatte le audizioni deicandidati, alcuni on line come il direttore d’orchestra portorecanatese David, che sta lavorando anche in Romania e in Germania, e altri in presenza. Nei colloqui i componenti del cda hanno cercato di capire a chi affidare un ruolo così delicato: tra icandidati, oltre a, ci sono Edoardo Bottaccin, Olivier, Giuseppe Acquaviva e Marco Vinco. Il 28enne Bottaccin, dal 2023 direttore artistico del Teatro sociale di Rovigo, è salito agli onori della cronaca per essere in Italia il più giovane ad avere avuto un simile incarico. Il 48enne franceseè consiglierespeciale del ministrodellaCulturaedelloSport in Grecia.