Inter e Juventus non pescano male | si giocheranno il primo posto con River Plate e Manchester City

Sessantatré partite in dodici stadi, undici città coinvolte, trentadue squadre al via suddivise in otto gironi da quattro: il nuovo Mondiale per Club è pronto a partire. Econoscono adesso il loro cammino, quello dei gironi e non solo: possono dirsi soddisfatte perché c’erano pescate peggiori dalla terza e quarta fascia, mentre hanno delle big assolute – ma non in forma smagliante a sei mesi dal torneo, quindi conta zero – dalla prima fascia, i nerazzurri che non potevano pescare le europee il, i bianconeri che dovevano obbligatoriamente pescare un’europea il. Ed è con le big che probabilmente le due rappresentanti del Bel Paese potranno provare a giocarsi ildel girone, sarebbe importante in vista degli ottavi di finale. E’ quasi un imperativo categorico prendersi due vittorie nelle prime due con le altre, sempre col dovuto rispetto per le rappresentanti di Messico, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Marocco, visto che lo scontro più complesso, sia per Inzaghi che per Motta, arà proprio nella terza e ultima giornata, e bisognerà arrivarci con la qualificazione in tasca per evitare di vivere una serata sportivamente drammatica.