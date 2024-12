Iodonna.it - Indirizzi gourmet, ristoranti famosi, castelli, mostre d'arte contemporanea. Appuntamento ad Alba il 7 e l’8 dicembre 2024 per l’ultimo week end all’insegna del tartufo bianco. Un paradiso per lo shopping più goloso e per amanti dell'arte e della natura

Il profumo è inebriante. Il costo in continua ascesa.adil 7 e l’8perenddel, il “Mozart dei funghi” secondo il musicista Gioachino Rossini. Alla Fiera internazionale94esima edizione (fieradel.org) sono in vendita esclusivamente i tartufi che superano il giornaliero controllo qualità degli esperti. Mercatini di Natale 2023: 5 destinazioni da non perdere in Italia ed Europa X La quotazione? Settecento euro all’etto per il Tuber Magnatum Pico, un record per il pregiatissimo fungo ipogeo che solo il fiuto dei cani dei cercatori (i trifolari) è capace si scovare.