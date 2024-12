Thesocialpost.it - Incidente doppio sulla Romea: coinvolti diversi veicoli, c’è una vittima. Lunghe code

Lungo la, nel comune di Mira, all’altezza di Gambarare, si sono verificati due incidenti intorno alle 19, uno per ciascuna direzione di marcia. Gli eventi hanno coinvoltoe purtroppo si registra una, probabilmente una donna, che viaggiava a bordo di un’auto finita fuori dalla carreggiata.Leggi anche: Precipita da una finestra a Roma, morto bambino di 11 anniL’è avvenuto nei pressi dell’Hotel Poppi e del supermercato Iperlando, lungo un tratto rettilineo della strada. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato in ospedale altre tre persone rimaste ferite. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causatoin entrambe le direzioni, aggravando il traffico su un’arteria già nota per la sua pericolosità.