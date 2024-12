Ilrestodelcarlino.it - Il maestro dei ritratti: "Catturo gli sguardi per raccontare l’anima della gente normale"

Marco Onofri è come te lo aspetti. Il ciuffo di capelli bianchi sparato verso l’alto, la barba folta, una vaga somiglianza a Pedro Almodovar. Non tutti sanno chi è, ma per chi lo conosce è una sorta di alchimista. Trasformain immagini. Farsi fotografare da Onofri è complicato. Si prenota online e l’attesa può durare mesi. Un suo ritratto firmato è un trofeo da esporre in salotto. Da Cesena, dove è nato 51 anni fa e ha iniziato a lavorare, nella primavera di quest’anno ha aperto uno studio a Rimini. E’ lì che lo incontriamo, immerso in una selva di volti in bianco e nero. E qualche macchia di colore, le foto delle sue campagne pubblicitarie. Onofri partiamo dal primo scatto? "Nasco progettista meccanico. Per vincere la timidezza comincio a fare le prime foto. Non riuscivo proprio a guardare negli occhi le persone, così la macchina fotografica è diventata uno scudo.