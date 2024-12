Tvzap.it - “Grande Fratello”, è crisi nella coppia: di mezzo la gelosia

News tv. "Finisce qui, vattene". "", è rottura totale per la– Il legame burrascoso tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ricorda sempre di più quello tra Edoardo Donnamaria e AntoFiordelisi. Almeno questo è quello che scrivono i fan del reality show di Canale 5 su "X". I due infattiCasa delcontinuano a litigare per ogni cosa, a stuzzicarsi. E talvolta i motivi sembrano davvero futili. L'ultimo diverbio nelle scorse ore. ( dopo le foto)"", è rottura totale per la: dilaserata di ieri c'è stata l'ennesima litigata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.