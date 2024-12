Diredonna.it - Funghi in piscina e palestra: come prevenirli e i detergenti intimi migliori da usare

Leggi su Diredonna.it

Frequentare piscine e palestre è un’ottima abitudine per mantenersi in forma e in salute, ma questi ambienti condivisi possono talvolta essere terreno fertile per problemi dermatologici. Queste infezioni, causate da miceti che proliferano in ambienti umidi e caldi, possono colpire diverse parti del corpo, tra cui i piedi, l’inguine e altre aree intime. Eccoevitarli e qualiscegliere per prevenire queste fastidiose infezioni.Perché isi diffondono in?Idermatofiti e lieviti,quelli responsabili di micosi cutanee e candidosi, trovano condizioni ideali per proliferare in ambienti umidi, caldi e scarsamente ventilati,spogliatoi, docce, saune e bordo. L’uso comune di attrezzi e superfici aumenta il rischio di contagio, che può avvenire tramite contatto diretto o indiretto (ad esempio, camminando scalzi su superfici contaminate).