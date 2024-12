Tvpertutti.it - Eros Ramazzotti, conduttrice Rai svela: «Ci siamo amati e...»

Confessioni sorprendenti da parte di Paola Ferrari durante un'intervista per il programma Storie di Donne al Bivio su Rai2, condotto da Monica Setta. L'intervista integrale, che andrà in onda il 27 dicembre 2024 alle 21:00, ha già fatto discutere per alcune rivelazioni clamorose: lasportiva ha dichiarato di aver avuto una relazione con il cantante(da poco tornato single) e, in passato, anche con il principe Alberto di Monaco. Due storie d'amore inaspettate, tenute segrete fino ad oggi.La Ferrari ha rivelato di aver vissuto un'intensa storia d'amore connel lontano 1986, anno in cui il cantante romano trionfò al Festival di Sanremo con il brano Adesso Tu. Secondo quanto raccontato dalla giornalista, i due erano giovani e innamorati, ma la loro storia sarebbe stata ostacolata dai discografici dell'epoca.