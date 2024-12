.com - Epic Games regala LEGO Star Wars e Bus Simulator 21

Leggi su .com

Store continua la sua tradizione dire giochi di alta qualità. Dal 5 al 12 dicembre 2024, gli utenti potranno scaricare gratuitamente: The Skywalker Saga e Bus21: Next Stop. Questi due titoli, dal valore complessivo di oltre 85€, sono un’occasione perfetta per arricchire la propria libreria senza alcun costo.100 giochi Android a 120 FPS: The Skywalker Saga gratis per una settimanaQuesto gioco è un’esperienzaa che permette di rivivere tutti i nove film della saga di, con l’inconfondibile umorismo. Include:Oltre 300 personaggi giocabili.Più di 100 veicoli iconici.23 pianeti da esplorare.Che tu sia un fan dio un amante dei giochi, questa avventura ti offrirà ore di divertimento.Requisiti minimi richiesti per il PCPer giocare a: The Skywalker Saga su PC, ti serviranno:Sistema operativo: Windows 10 o superioreProcessore: 2.