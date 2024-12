Zonawrestling.net - Dynamite 04.12.2024 Prime ammaccature per i Death Riders

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti al report didalla Fishers Event Center di Fishers, Indiana, dove è in programma la seconda settimana del Continental Classic con due match in calendario, oltre all’annualeDozen Battle Royal.Kyle Fletcher vs Shelton Benjamin – Continental Classic Blue League (3,5 / 5) Match che inizia lentamente con il pubblico che canta “Ospreay’s better” verso Fletcher. Benjamin domina nelle fasi iniziali con alcune clothesline che portano l’azione all’esterno. Il match prosegue con scambi di colpi e suplex, Fletcher esegue un Michinoku Driver e una Helluva Kick per un conto di 2. Benjamin risponde con una powerbomb e una combinazione di sottomissioni, ma Fletcher raggiunge le corde. Dopo tre German Suplex di Benjamin, Fletcher riesce a vincere con un roll-up aiutandosi con le corde.