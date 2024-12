Iltempo.it - Così le politiche “green” hanno ucciso l'automotive e l'economia dell'Ue

La crisista travolgendo Stellantis, Volkswagen, Audi, insomma le principali case automobilistiche europee. E per scardinare la vecchia Ue, che conideologiche sulla transizione energetica ha gettato in una crisi profonda un settore fondamentale, molto passa dall'Italia. In particolare da Fratelli d'Italia, che può vantare un vicepresidente esecutivoa Commissione, Raffaele Fitto, una vicepresidente'Europarlamento, Antonella Sberna, e la delegazione più numerosa di eurodeputati italiani, ventiquattro, che sono anche la forza politica maggiore del gruppo dei Conservatori e Riformisti. E con questo ruolo di peso punta a cambiare gli equilibria maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen. Maggioranza che nei fatti è già cambiata con il voto che ha dato il via alla nuova Commissione.