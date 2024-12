Liberoquotidiano.it - "Che lavoro fa Mattarella?", "Il Nilo?": le risposte sconcertanti in tv | Guarda

L'ignoranza in Italia, soprattutto tra i giovani, quelli che di notte spesso si rendono protagonisti di episodi spiacevoli, è dilagante. E la riprova la si ha conducendo un banale sondaggio tra i ragazzi, ponendo loro domande di cultura generale banalissime. Eppure, bastano queste per metterli in difficoltà e per farli piombare nel buio, senza neppure il minimo accenno di risentimento o vergogna, non uno sprizzo di vitalità che li invogli a colmare le lacune. Il test lo vediamo a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4. Si comincia con un quesito elementare: “Qual è il fiume che attraversa Londra?”. Tre i ragazzi a rispondere, con queste reazioni di seguito: “Non ne ho idea, Eh non lo so, Mi puoi dare qualche opzione?”.