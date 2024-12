Lettera43.it - Belve, Teo Mammucari abbandona lo studio durante l’intervista

Incredibile colpo di scenala registrazione di. Teohato loa pochi minuti dall’inizio della puntata poiché infastidito dalle domande della conduttrice Francesca Fagnani. Lo ha rivelato in anteprima DavideMaggio.it, secondo cui il presentatore ed ex volto de Le Iene avrebbeto l’ormai famoso sgabello della trasmissione dopo appena 10 minuti in quanto «visibilmente irritato». Il tutto «sotto lo sguardo incredulo del pubblico» e della stessa giornalista della Rai. L’addio improvviso dicrea così un brusco contrattempo per la produzione dello show, cui restano poche ore per trovare un sostituto con cui registrare la nuova puntata nella giornata di venerdì 6 dicembre.La conduttrice diFrancesca Fagnani (Getty Images).LEGGI ANCHE: Elisabetta Canalis a: «Vieri? Relazione tossica»Articolo completo:, Teolodal blog Lettera43