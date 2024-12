Donnapop.it - Belve, Teo Mammucari abbandona lo studio di Francesca Fagnani: «Visibilmente irritato», ecco chi lo ha detto

Teoha davvero lasciato lodia metà della sua intervista con?A quanto pare sì: a riferirlo è Davide Maggio tramite il suo portale. Ma cosa è successo? Sembra che il comico sia rimasto spiazzato dal taglio dell’intervista della compagna di Enrico Mentana e che quindi, stizzito, abbia deciso di andarsene.stessa, in effetti, ha riferito che nel suo programma gli imprevisti sono all’ordine del giorno e molti degli ospiti dihanno chiesto di poter fare modifiche o tagli alle proprie interviste.Ne è un caso emblematico Elettra Lamborghini; altri, invece, non hanno firmato la liberatoria quando hanno scoperto di non poter sapere in anticipo le domande della padrona di casa. Ma cosa è successo con Teo?Cosa ha fatto Teo?Davide Maggio ha dato l’anteprima su quanto accaduto a; Teoavrebbe lasciato lodidecisamente infastidito.