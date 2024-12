Ilnapolista.it - Vietato scrivere “Gesù ti ama” sulla fascia da capitano, in Inghilterra Guehi è diventato un caso politico

In Premier è scoppiato unabbastanza surreale, che dal calcio si sta trasformando in una vicenda politica. Marcrischia la squalifica da parte della Football Association per aver scritto le parole “ti ama”arcobaleno da, durante la partita contro l’Ipswich Town. Lo raccona il Telegraph.La FA aveva ricordato al difensore del Crystal Palace e dell’“le sue responsabilità” dopo che aveva fatto la stessa cosa nella partita con il Newcastle. Per il regolamento non si può fare perché secondo loro quello è un usodella, ed è.Ma è successo un putiferio. E’ entrato in gioco il padre di, John, che è un ministro della chiesa. Accusa la FA di usare doppi standard,religione. Dice che il figlio è “cristiano devoto”, e che la FA non ha preso misure simili quando ildell’Ipswich Sam Morsy si è rifiutato di indossare laarcobaleno, che dovrebbe celebrare la comunità LGBTQ+, a causa delle sue convinzioni religiose.