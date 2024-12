Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 4 Dicembre 2024: Gemma per Fabio

Le vicende diGalgani continuano a dominare la scena nel trono over di. Nelladel 4, la dama torinese è tornata al centro studio, nonostante la chiusura definitiva della sua frequentazione conCannone, ufficializzata nellaprecedente. Un inatteso crollo emotivo didopo la puntata ha spinto la redazione a dedicare nuovamente spazio alla sua storia: scopriamo insieme cosa è accaduto.Anticipazioni: il crollo emotivo diGalganiNonostante la chiusura conha mostrato tutta la sua fragilità durante l’odierna. La dama, che da anni è il simbolo del trono over, ha raccontato le emozioni vissute dopo la puntata di ieri. Il suo crollo emotivo ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulla sua storia con, anche se non si intravedono possibilità di un ritorno di fiamma.