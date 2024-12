Ilgiorno.it - Trivolzio, ladri acrobati entrano dalla finestra: rubati soldi e ori

(Pavia), 4 dicembre 2024 - Si sono arrampicati fino al primo piano e sono entrati forzando unain azione in via Roma a, nel pomeriggio di ieri, martedì 3 dicembre. Hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa, che hanno scoperto di essere stati deal loro rientro, quando hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia. Mettendo tutte le stanze a soqquadro, ihanno trovato e rubato circa 500 euro in contanti e un paio di anelli d'oro, per un valore complessivo non ancora quantificato, ma non particolarmente ingente. Prima che il loro colpo venisse scoperto, sono fuggitistessascendendo dal primo piano, senza essere visti da nessuno, pur essendo sulla strada principale del paese, e riuscendo a dileguarsi nel nulla.