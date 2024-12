Ilgiorno.it - Sophie Codegoni, nuove accuse all’ex Alessandro Basciano: “Mi ha fatto pedinare”

Milano, 4 dicembre 2024 – Un nuovo capitolo della vicenda. A rendere conto dell’episodio è stata la stessa influencer 23enne, quando il 28 novembre scorso è stata sentita dagli inquirenti che stanno effettuando accertamenti sulla presunta attività di stalking da parte del dj nei suoi confronti. Parti del colloquio sono riportate nell'atto di appello al Riesame con cui il pm di Milano Antonio Pansa e l'aggiunta Letizia Mannella chiedono che per, con pure un "precedente specifico per stalking" nei confronti di una ex, vengano disposti gli arresti domiciliari. Il racconto Il 16 novembre scorsosarebbe stata pedinata, durante un evento pubblico in un centro commerciale a Locate Triulzi, nel Milanese, da due persone "incaricate" da"di controllarmi" e sempre quel giorno nello stesso luogo il dj avrebbe minacciato un amico della modella, dicendogli di ritirare la "denuncia" su un'aggressione di qualche giorno prima e facendogli presente che lui "è uno di strada disposto anche a farsi vent'anni di carcere".