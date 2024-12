Formiche.net - Rabbini e Imam d’Europa insieme a Bruxelles. L’incontro raccontato dall’imam Pallavicini

da Austria, Belgio, Bosnia, Francia, Finlandia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia si sono riuniti domenica 1 e lunedì 2 dicembre a.MJLC, il Consiglio dei Leader Musulmani ed Ebrei, costituito a Vienna nel 2016 riunisce autorità religiose musulmane ed ebree, teologi, giuristi, educatori e amministratori di moschee e sinagoghe da venti Stati europei.Antonella Sberna e YahyaDopo il 7 ottobre 2023 i membri del MJLC si erano già riuniti a Siviglia e poi a Sarajevo rilasciando dichiarazioni congiunte per proteggere le sensibilità dei rispettivi fedeli e prevenire disordini in Europa in seguito al conflitto in Medio Oriente.L’occasione di confrontarsi per analizzarei lati oscuri della crisi internazionale con i suoi segni di confusione, odio e violenza e studiare soluzioni traè di per sé un fatto storico che esprime coerenza e coraggio per reagire e continuarea costruire una coesione sociale e aggiornare una collaborazione interreligiosa.