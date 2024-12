Ilrestodelcarlino.it - Quando il turismo è di... vino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una bottiglia diper raccontare il territorio di Rimini, il mare, l’entroterra e la sua gente. Un viaggio tra il dolce della Rebola e la corposità del Sangiovese, in scena martedì 10 dicembre alla Rocca Malatestiana di Santarcangelo. All’evento organizzato dalla ’Strada dei vini’ la scrittrice e wine educator Laura Donadoni, dialogherà con i produttori delle cantine del territorio e le istituzioni riminesi sull’importanza del, non solo dal punto di vista enograstronomico, ma anche turistico. "La Riviera non si spegne con la fine dell’estate, rimane viva tutto l’anno grazie alenogastronomico – spiega Donadoni –. Ilne è una componente fondamentale. Io credo nell’associazionismo dei produttori vinicoli, che uniti insieme possono alimentare il comparto turistico. Alla fine ilnon è solo una bevanda, ma cultura, storia: una vera e propria esperienza".